رئيس شركة الريف: تسليم المرحلة الأولى لأراضي غرب المنيا نهاية يناير

كتب-أحمد مسعد :

كشف المهندس عاطر حنورة العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن تسليم أراضى المرحلة الأولى من المشروع للمنتفعين بها فى منطقة غرب غرب المنيا سوف يتم في موعده المقرر له نهاية شهر يناير المقبل، بينما يكون تسليم أراضى المرحلة الثانية بغرب غرب المنيا فى شهر إبريل، وذلك وفق الخطة الزمنية الموضوعة للمنطقة ومع إتمام الطرق والمدقات بأراضى المشروع فى المنيا.

وأوضح حنورة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الشركة أسندت مهام إقامة المنطقة الخدمية الأولى فى محيط أراضى "الريف المصرى الجديد" بمنطقة غرب غرب المنيا، إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سوف تنتهى من تنفيذ وإقامة المبانى الرئيسية بالمنطقة الخدمية خلال 6 أشهر، مضيفا أنه الأنتهاء يتزامن مع إتمام المبانى الرئيسية بالمنطقة الخدمية الأولى أيضاً فى أراضى الـ 1.5 مليون فدان بالمُغرة.

وأضاف حنورة أن الهيئة الهندسية قد تسلمت بالفعل المنطقة، مشيراً إلى أن مخطط هذه المنطقة الخدمية بغرب المنيا يشمل منشآت خدمية تتولى شركة تنمية الريف المصرى الجديد إقامتها، ومن بينها مقر لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وقسم شرطة، ومحطة تحلية مياه، بالإضافة إلى إقامة مسجد ووحدة صحية، إلى جانب محطة ميكنة زراعية ومكتب للإرشاد الزراعى.

وأكد حنورة ، أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تعكف حالياً على إعداد كراسات الشروط الخاصة بالتعاقد على المحلات والورش، وذلك بهدف خدمة المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان فى غرب غرب المنيا، ودفع عجلة التنمية بالمنطقة.

وأشار رئيس الريف المصري، إلى وجود اًراضٍ بالمنطقة الخدمية بغرب غرب المنيا مخصصة لأغراض خدمية محددة، منها إقامة محطة وقود وفندق صغير ومطاعم وكافيتريات، بالإضافة إلى قطع أراضى أخرى مخصصة لإنشاء مقار للشركات الراغبة فى عرض منتجاتها أو خدماتها، هذا فضلاً عن التخطيط لإقامة مناطق سكنية، ومنطقة لإقامة مدرسة مستقبلياً.