التعليم العالي تعلن عن خطتها لربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الباحثين

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي عن جهودها خلال العام الماضي، لربط البحث العلمي بالصناعة، وتوظيف البحث العلمي لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، قامت الجامعة بتقييم الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار متضمنة متطلبات كافة الوزارات من البحث العلمي وتوجيه الأبحاث العلمية في كافة الجهات البحثية التابعة لها لخدمة هذه الاستراتيجية.

وتابعت: "كما عملت التعليم العالي على إجراء تعديلات جوهرية في اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لتمكين تلك الجهات من القيام بدورها في إطار رؤية الوزارة لتحويل المراكز البحثية لجهات منتجه للعلم وداعمة للاقتصاد الوطني، ومن ذلك إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار".

وأضافت: "الوزارة سياسة لرعاية المتفوقين علمياً والموهوبين بتوحيد معايير رعاية المتفوقين والمبدعين وفقاً للمعايير الدولية، وإنشاء حضانات للمبدعين بكل جامعة ومراكز البحوث والمجتمعات العلمية وتخصيص أماكن للإقامة بالمدن الجامعية بكل جامعة لهم".

هذا بجانب زيادة برامج الدعم المخصص لرعاية المتفوقين علمياً والموهوبين بنسبة 25%، كما قامت الوزارة بعدد من المبادرات لدعم مشروعات التخرج الطلابية ذات العلاقة بالصناعة، من خلال مسابقة تقدم لها 800 مشروع تخرج، وتم اختيار 300 مشروع للتمويل بقيمة 13 مليون جنيه في مجالات الأثاث والديكور، التكنولوجيا الخضراء، البرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة، صناعة البرمجيات، إنترنت الأشياء، أفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، صناعة الإلكترونيات والروبوتكس، الطاقة والمياه، الإستزراع السمكي، تدوير المخلفات وتجميل المدن، الصناعات الغذائية، الصناعات الحرفية، الصناعات البترولية، وغيرها.

وأضافت التعليم العالي، كما تم طرح عدد من البرامج لدعم الباحثين الشباب والمراكز البحثية والأبحاث العلمية المتميزة، منها برنامج شباب الباحثين والذي يهدف للمساهمة في بناء وتطوير القاعدة العلمية في مصر من خلال دعم المشروعات البحثية لشباب الباحثين في كافة المجالات العلمية بحد أقصى 1.5 مليون جنيه للمشروع.

وأشارت، إلى إطلاق أكاديمية البحث العلمي "مسابقة رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، وشارك في المرحلة الأولى من الرالي 312 طالب يمثلون 26 جامعة مصرية، وفاز فيها فريق كلية الهندسة جامعة عين شمس بالجائزة الأولى.

وذكرت التعليم العالي، كما أطلقت كلية الهندسة بجامعة عين شمس مبادرة بعنوان "اندماج" للشراكة بين التعليم الهندسي والبحث العلمي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف تطوير الصناعة المصرية، وتأهيل جيل جديد من الخرجين المبدعين ورواد الأعمال لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

بالإضافة إلى إطلاق معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار عام 2018 بمشاركة العديد من الدول العربية والأفريقية والأسيوية بحضور أكثر من 6 آلاف زائر، وضم 670 اختراعاً مصرياً وفاز 60 ابتكار بميداليات بفئاتها الثلاث ذهبية، فضية، برونزية وبجوائز مالية تصل قيمتها إلى أكثر من مليون جنيه مصري تقدمها الأكاديمية وشركاء من الصناعة والمجتمع المدني بالإضافة إلى 3 جوائز احتضان وجائـــزة مسرعــات أعمـال 101 بقيمــة 800 ألف جنيه.