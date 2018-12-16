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    فريدة النقاش: تعديلات قانون "الجمعيات الأهلية" اختبار حقيقي للحوار المجتمعي

    11:57 ص الأحد 16 ديسمبر 2018
    فريدة النقاش: تعديلات قانون "الجمعيات الأهلية" اختبار حقيقي للحوار المجتمعي

    الكاتبة الصحفية فريدة النقاش

    كتب- محمد نصار:

    قالت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، إن تعديلات قانون الجمعيات الأهلية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجرائها هو أول اختبار حقيقي للحوار المجتمعي.

    وأضافت النقاش، خلال مؤتمر نظمه الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان "نحو قانون أفضل للجمعيات الأهلية"، اليوم الأحد، أن العمل الأهلي في المجتمع المصري له جذور ممتدة عبر السنوات.

    واوضحت أن مصر منذ سنوات طويلة تطالب بإلغاء كافة القوانين المكبلة للحريات: في فرنسا الآن شعار المواطنين أنهم يريدون المشاركة في وضع القوانين.

    وأكدت أن الحوار المجتمعي مهم للغاية وضرورة للشعب والحكومة خاصة خلال المرحلة المقبلة، متابعة: "نحن لم ننجح حتى الآن في وضع الدستور المصري المرجعية الذي نستند إليها في مختلف القضايا".

    فريدة النقاش قانون الجمعيات الأهلية السيسي الاتحاد الإقليمي للجمعيات حقوق الإنسان

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