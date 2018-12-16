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    "القوى العاملة": بدء قبول أوراق مستحقي المعاشات من العاملين بالعراق قبل 1990

    11:15 ص الأحد 16 ديسمبر 2018
    "القوى العاملة": بدء قبول أوراق مستحقي المعاشات من العاملين بالعراق قبل 1990

    وزير القوى العاملة محمد سعفان

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    بدأت وزارة القوى العاملة اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل في قبول الأوراق الثبوتية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل عام 1990 "قبل حرب الخليج" أو ورثتهم السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي.

    وأفاد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، في تصريح له ، بأن هناك وفدا عراقيا يزور القاهرة حاليا لهذا الغرض برئاسة علي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي وفراس حسين علي وعادل كريم عاكول بهيئة التقاعد الوطنية لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمصريين أو ورثتهم من السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي بعد أن تتم مراجعتها وفحصها وتدقيقها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشئون الاجتماعية العراقيتين.

    ومن جانبه .. قال الحلو:"إن هدف اللجنة الرئيسي يتمثل في تدقيق بيانات المصريين الذين لم تستكمل بياناتهم التقاعدية، لإعطاء الحقوق لمستحقيها".

    وتقبل الأوراق بديوان عام وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر خلال المدة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر فترة تواجد الوفد العراقي بالقاهرة.

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