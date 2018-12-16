متحدث "الآثار": تأخرنا كثيرًا في التعاقد مع شركة لإدارة الخدمات بالأهرامات

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور أسامة النحاس، المتحدث باسم وزارة الآثار، إن الوزارة تتعاقد للمرة الأولى مع شركة لإدارة الخدمات بالمناطق الأثرية، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني ببيع الأهرامات، ولكن الأمر الصحيح هو أن الشركة ستقوم بإدارة الخدمات في المنطقة الأثرية.

وأضاف النحاس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن وزارة الآثار تأخرت كثيرًا في اتخاذ هذا القرار، متابعا: "بعد مفاوضات استمرت قرابة العام برعاية كل أجهزة الدولة تم الاتفاق والتوقيع على التعاقد مع شركة لإدارة الخدمات".

وأكد المتحدث باسم وزارة الآثار أن الهدف من توقيع هذا التعاقد هو تعظيم الخدمات الموجودة بالمواقع الأثرية بمنطقة الأهرامات.

وقع المجلس الأعلي للآثار، الخميس الماضي، عقدًا مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس، وحده دون غيره، إدارة المنطقة بالكامل.

وأشارت وزارة الآثار، إلى أن هذا العقد يأتي في إطار حرص الدولة على الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

للتفاصيل.. (الآثار توقع عقدًا مع أوراسكوم لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالأهرامات)

ومن جانبه قال المهندس نجيب ساويرس، في تصريحات لجريدة "حابي"، إن الهدف من توقيع شركة "أوراسكوم" للاستثمار عقد لإدارة وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، هو الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستوى يليق بحضارة مصر وعظمة هذه المنطقة الأثرية مع حمايتها من التلوث بكل أنواعه والمحافظة على نظافة المكان وهيبته وتحسين مستوى التعامل مع السياح من كافة المتعاملين معهم.

للتفاصيل.. (ساويرس عن إدارة "أوراسكوم" للأهرامات: فرصة لرد الجميل لمصر)