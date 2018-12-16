  • عاجل:لاسارتي يصل مقر الأهلي للتفاوض على تولي القيادة الفنية للفريق (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسن كامي الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    متحدث "الآثار": تأخرنا كثيرًا في التعاقد مع شركة لإدارة الخدمات بالأهرامات

    11:06 ص الأحد 16 ديسمبر 2018
    أسامة النحاس وزارة الآثار الأهرامات هذا الصباح

    الخبر التالى:

    20 مرشحا لانتخابات نقابة الصيادلة حتى الآن.. واستقبال الطلبات لليوم الثاني
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان