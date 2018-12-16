​رئيس "الطاقة الذرية": 12 دولة بـ163 بحثًا تشارك بالمؤتمر العربي للاستخدامات السلمية

كتب - محمد صلاح:

قال الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن المؤتمر العربي الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية يعد أكبر تجمع لخبراء "الطاقة النووية" في المنطقة العربية، حيث يضم خبراء وباحثين من 12 دولة.

وأضاف عبدالحميد، في تصريحات لمصراوي، أن المؤتمر سيشهد تقديم 163 بحثا يغطى كافة فروع العلوم النووية الأساسية وتطبيقات النظائر المشعة في الطب والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والدراسات البيئية والآمان النووي والوقاية من ال‘شعاع وإدارة النفايات والحماية المادية للإنشاءات النووية.

وأضاف أن الدول المشاركة هي السودان، فلسطين، السعودية، الكويت، لبنان، اليمن، الجزائر، العراق، الأردن، تونس، ليبيا.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عبر جلساته عدد من الموضوعات المهمة وتتضمن عدة محاور حول مجالات البحث والتطبيق السلمي للطاقة النووية، والعديد من مجالات العلوم النووية الأساسية.

كما تتضمن الجلسات مناقشة تطبيقات المفاعلات النووية، وتطبيقات النظائر المشعة في مختلف المجالات ومن بينها (الطب، الزراعة واستصلاح الأراضي، الإنتاج الحيواني، الصناعة، إدارة الموارد المائية، التقنيات النووية في التحاليل الدقيقة، المواد والخامات النووية، الأمن والأمان النوويين، الوقاية من الإشعاع، إدارة النفايات المشعة، الحماية المادية للمواد، المنشآت النووية، والطواريء النووية والإشعاعية).

وأكد أن مصر تستضيف،المؤتمر، للمرة الرابعة منذ إنشائه، حيث يناقش عدة محاور منها العلوم النووية الأساسية، تطبيقات النظائر المشعة فى الصناعة والزراعة وموارد المياه ومجالات المفاعلات النووية والخامات والوقود النووى والأمن والأمان النووى.