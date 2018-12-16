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    "المترو" يبدأ اختبارات تشغيل محطات "هارون- ألف مسكن" ويحذر المواطنين

    10:04 ص الأحد 16 ديسمبر 2018
    "المترو" يبدأ اختبارات تشغيل محطات "هارون- ألف مسكن" ويحذر المواطنين

    مترو الانفاق

    كتب- أحمد نجيب:

    أعلنت الهيئة القومية للانفاق التابعة لوزارة النقل، القيام بأعمال الاختبارات التشغيلية اليوم الأحد، للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى (هارون – نادى الشمس).

    وأهابت الهيئة في بيان لها اليوم، بالمواطنين عدم القلق أو الخوف فى حالة ظهور دخان أو رائحة حريق فى مسار المرحلة.

    وأشار البيان إلى أن الرحلة طبقًا للجدول الآتى: اليوم الأحد الساعة 5 مساءًا بمحطة هارون، وغدًا الإثنين الساعة 5 مساءًا بمحطة ألف مسكن، وبعد غد الثلاثاء الساعة 5 مساءًا بمحطة نادى الشمس.

    وأشارت الهيئة إلى أن اختبارات التشغيل للجزء الأول من المرحلة الرابعة (هارون – نادى الشمس) بدأت في 20 أكتوبر يتم خلالها اختبار جميع الانظمة المتعلقة بالمشروع بالاضافة الى السكة والمسير والوحدات المتحركة.

    الهيئة القومية للانفاق وزارة النقل محطة هارون محطة ألف مسكن مترو الانفاق

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