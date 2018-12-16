وزير التعليم العالي: طلاب الثانوية الحاصلون على أعلى من 95% "اعتمدوا على الحفظ والتلقين"

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن وزارة التعليم العالي تنسق مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، مؤكدًا على ضرورة تنمية مهارات الطلاب وتطويرها.

وكشف شوقي، خلال استضافته ووزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، عن أن تحليل التنسيق كل عام تبين أن الطلاب وعددهم حوالي 700 ألف طالب من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، منهم 25% حاصلين على مجاميع مرتفعة أعلى من 95%.

وعقّب: "هؤلاء الطلاب اعتمدوا على الحفظ والتلقين".

وأشار إلى أن مناهج الثانوية العامة لا تقيس نسبة فهم الطلاب أو التفكير الإبداعي، ويستمر الطلاب في ممارسة ما تعودوا عليه في مرحلة التعليم قبل الجامعي، ويبحثون عن الدروس الخصوصية في الجامعات.