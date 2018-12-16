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    وزير التعليم يكشف موعد الانتهاء من تجهيز مدارس الثانوي وتوزيع "التابلت"

    01:20 ص الأحد 16 ديسمبر 2018
    وزير التعليم يكشف موعد الانتهاء من تجهيز مدارس الثانوي وتوزيع "التابلت"

    كتب - أسامة عبد الكريم

    أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من تجهيز المدارس الثانوية استعدادا للمنظومة الجديدة التي تعتمد على الامتحانات الإلكترونية عن طريق التابلت في شهر يناير المقبل.

    وقال شوقي خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" برفقة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة انتهت من تركيب 11 ألف شاشة تفاعلية في مدارس الثانوية العامة لتطبيق النظام المعدل.

    وأشار شوقي، إلى أن مدن القناة انتهت من تركيب شبكات الفايبر التي تحمل سرعة إنترنت أكبر من أي (كمبوند) ومن تركيب الشاشات تمهيدًا لتوزيع التابلت.

    وتابع وزير التعليم، أن "منظومة الثانوية العامة المعدلة ستنتهي في 31 يناير المقبل بجميع أنحاء الجمهورية حيث يكتمل توصيل الشبكات وتأهيل المدارس لاستقبال وتوزيع التابلت".

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