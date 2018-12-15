7 معلومات عن مشروع "المحروسة 1" الذي افتتحه السيسي اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروع "المحروسة 1"، أحد مشروعات تطوير العشوائيات والذي يقع بمدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة.

وينشر مصراوي أبرز 10 معلومات عن مشروع المحروسة 1:

- يضم المشروع نحو 4900 وحدة

- يضم المشروع 84 محلا، و6 منافذ بيع إضافة إلى 39 وحدة إدارية ومسجد وحضانة.

- المشروع مخصص لخدمة سكان المناطق غير الآمنة.

- 60 فدانا مساحة المشروع منها 34.7 فدان للعمارات و14.2 فدان للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.

- يعتمد المشروع على 4 نماذج للعمارات السكنية

- يبلغ عدد الوحدات السكنية بالعمارة بنموذجي ‬1-3 24 وحدة سكنية وبنموذجي ‬2-4 48 وحدة سكنية

- يضم المشروع مستشفى، ومدرسة ابتدائي وإعدادي وحضانة ومدرسة ثانوية عامة وحديقة أطفال ومركز تجاري، ومركز ثقافي وقاعة سينما ومسجد وقاعة متعددة الأغراض ومقر الجمعية ودار رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ودار رعاية المسنين، ومنطقة الورش والحرفيين.