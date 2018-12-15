"مستقبل وطن": لدينا رئيس يقاتل من أجل إنهاء العشوائيات

كتب - أسامة عبدالكريم:

أشاد المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، بالمشروعات الخدمية ومشروعات تطوير العشوائيات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مؤكدًا أن مصر لديها رئيس يقاتل من أجل مصلحة الدولة المصرية، ويبذل مجهودا جبارا لانتزاع الفقراء من العشوائيات وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح عفيفي في بيان اليوم، أن حجم المشروعات والإنجازات التي حدثت خلال الفترة الماضية في مصر، تفوق أي معدلات طبيعية حدثت من قبل سواء على سبيل ضخامة وعدد المشروعات وتنوعها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبنى من جديد وفي وقت قياسي.

وأكد أن الدولة في عهد الرئيس السيسي في سبيلها للقضاء على العشوائيات بشكل نهائي خاصة ملف العشوائيات للمنشآت ذات الخطورة الداهمة، مضيفًا أن مشروعات الأسمرات والمحروسة 1 و2 كلها من أجل المواطن البسيط.

وتابع، أنه في الوقت الذي تطور مصر فيه العشوائيات لتوفير مساكن أمنة للمواطنين، نرى الرئيس السيسي يهتم بحصة المصريين من خلال حملة 100 مليون صحة والتي تهدف للكشف المبكر عن الأمراض لسرعة علاجها.