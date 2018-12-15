"أبوشقة": تشكيل "حكومة ظل".. وفتح أبواب "الوفد" أمام جميع المواطنين

كتب - محمد نصار وأسامة عبدالكريم:

تصوير: هايا علاء

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الأسس والضوابط التي يرتكز عليها أي حزب سياسي هو التواجد الحقيقي والتفاعل مع الشارع.

وأضاف أبوشقة، في مؤتمر اليوم السبت، أن أي حزب سياسي يعمل من أجل المواطن ومن أجل الدولة لابد أن يمتلك أجندة حقيقة لإيجاد حلول لمواجهة المشاكل، معلنًا عن تشكيل "حكومة ظل" تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة القائمة في كافة المجالات، وليست مناهضة لها.

وأعلن رئيس الوفد، أن الحزب سيستضيف مسئول كل أسبوعين، وليس للوفدين فحسب، إنما الباب مفتوح للمواطنين، وتلك هي الديمقراطية الحقيقية.

وقال: "أبواب الحزب بكل المحافظات والمراكز مفتوحة أمام المواطنين".