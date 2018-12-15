"كنائس الشرق الأوسط": مهتمون بخدمة المسيحيين بمناطق النزاعات

كتب-إسلام ضيف:

قالت الدكتورة ثريا بشعلاني، الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، إن المجلس مهتم بدائرة خدمة اللاجئين والاهتمام بوجود المسيحيين بمناطق النزاعات مثل سوريا والعراق.

وأضافت بشعلاني في مؤتمر صحفي منعقد بالمركز الثقافي الأرثوذكسي اليوم السبت: "مهتمون بوضوح بكرامة الإنسان، والمجلس لا يدخر جهدًا في ذلك، وهو مجلس مسكوني بين الكنائس، والمجلس عضويته عائلات وهي العائلة الأرثوذكسية الشرقية، والعائلة الأرثوذكسية في الروم وقبرص والقدس، العائلة الإنجيلية الشرقية، والعائلة الكاثوليكية الشرقية".

وتطرقت الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لزيارتها إلى مصر التي بدأت أمس، ولقاءاتها بممثلي الكنائس.

وقال الأب جابي حاروني رئيس لجنة الحوار اللاهوتي بالمجلس، إنه هناك مشروع لإعادة ربط كليات اللاهوت على مستوى الكنائس، متابعا: "نحن نقدر الظروف التي يمر بها الشرق منذ نكبة فلسطين، لذلك يهتم المجلس بعمل إعادة تأهيل روحي ورعوي، ليستعيد الإنسان في الشرق عافيته".

وتحدث عدد من مسؤولي المجلس عن إنتاج 12 فيلما وثائقيا عن المسيحيين وعيد الميلاد، وعلاقتهم بالإعلام غير الكنسي، معتبرين أن هناك مساعٍ لتوحيد الرؤية بين الكنائس التي يسعى إليها المجلس، وكذا بناء الجسور بين وسائل الإعلام والمجلس.