"التعليم" تطلق مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل" لمدارس الثانوية

كتبت-ياسمين محمد:

عقدت إيناس صبحي، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع مديرى مراكز التطوير التكنولوجي، ورؤساء أقسام التدريب التكنولوجى، ومنسقي البرنامج بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية من خلال الفيديو كونفرنس؛ لتنفيذ مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل (NTL) Next Technology Leaders، والتي تستهدف طلاب ومعلمي مدارس المرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، يأتي هذا في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي"رواد تكنولوجيا المستقبل"؛ لبناء قدرات الكوادر من الشباب على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمواكبة المنظومة التعليمية للتطور التكنولوجي العالمي.

حضر الاجتماع الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق صلاح الدين، مسئول المبادرة من وزارة الاتصالات.

قدمت إيناس صبحي الشكر لوزارة الاتصالات على الدعم المقدم من أجل تنفيذ المبادرة، كما أشادت بدور كوادر وزارة التربية والتعليم فى مشاركتهم الإيجابية والتحاقهم بالمبادرة والتى ستمكنهم من الحصول على شهادة دولية معتمدة بما يتماشى مع التوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكدة أنه تم اختيار المدارس الثانوية (التعليم العام والفنى ومدارس المتفوقين، والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM)؛ لتنفيذ المبادرة، وذلك بدءًا من الصف الأول الثانوي اتساقًا مع الخطة العامة للدولة لتطوير التعليم.

وقالت إيناس صبحى: "تهدف المبادرة إلى نشر التكنولوجيا فى التعليم، وبناء قاعدة متميزة من الشباب المؤهل تكنولوجيًا، ومواكبة الثورة الرقمية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤدي إلى ترويج قيمة المعرفة والإبداع وخلق فرص عمل لشباب الخريجين وإعداد جيل من الشباب قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات لتحقيق المزيد من التنمية والإنتاجية والتنافسية.

واستعرضت خلال الاجتماع الأهداف الأساسية للبرنامج والتى تتضمن تدريب طلاب المدارس الثانوية على البرمجة تحت مسمى "مبرمجي المستقبل "Next coder" والذي يستهدف في مرحلته الأولى عدد (500) مدرسة ثانوية حكومية من جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتضمن البرنامج تدريب (1000) مدرس، (5000) طالب على البرمجة على مستوى الجمهورية، يتم اختيارهم فى ضوء الكثافات الطلابية وأعداد المدارس بكل محافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى عصر التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية المبادرة للحصول على جيل لديه القدرة على التعامل على تقنيات البرمجة والـ (software coding).

وأوضح أن مزايا البرنامج تتمثل في منحة لمدة ثلاث أشهر للطلاب والمدرسين للتدريب على البرمجة، وتوفير مجموعات دراسية دورية للطلاب لتبادل المعرفة، وكذا الحصول على شهادة دولية عند الانتهاء من التدريب بنجاح، كما يحصل كل طالب أتم المسار التدريبي بنجاح في الموعد المخطط وشارك بأنشطة التوعية على جائزة نقدية بقيمة ألف جنيه، فضلًا عن توزيع جوائز تحفيزية على فريق الإشراف بكل مدرسة بقيمة تعتمد على عدد الطلاب الذين أنهوا المسار التدريبي في موعده المقرر، بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز مسابقة دورى البرمجة على مستوى المحافظات والأقاليم والدولة.