"سجن وغرامة 5 ملايين جنيه".. مقترح برلماني لتغليظ عقوبة "العبث بالآثار"

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الدكتورة ألفت كامل، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، اعتزامها التقدم بتعديل تشريعي على قانون الآثار يتضمن تشديد عقوبة العبث بالآثار.

وقالت "كامل" في بيان اليوم السبت، إن التعديل التشريعي المقترح يقضي بأن تكون العقوبة السجن من عام إلى 3 أعوام، وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين جنيه، تؤول إلى صندوق حماية الآثار.

وأشارت إلى إن حماية الآثار من أي عبث تفرض وجود عقوبات رادعة وان تمتد العقوبات لكل من يسهل ارتكاب جرائم وإلغاء التراخيص الممنوحة من السياحة والآثار للمشاركين فى تسهيلها أيا كان نوعها.