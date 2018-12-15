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    غدًا.. إطلاق حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب "الابتدائية"

    07:12 م السبت 15 ديسمبر 2018
    غدًا.. إطلاق حملة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب "الابتدائية"

    ارشيفية

    كتب - أحمد جمعة وياسمين محمد:

    تُطلق وزارتا الصحة والتعليم، غدًا الأحد، حملة الكشف المبكر وعلاج الإنيميا، والسمنة، والتقزم، لطلاب المدارس الابتدائية بالمجان.

    ومن المقرر أن يطلق الحملة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي، غدا بديوان عام وزارة التربية والتعليم.

    وقال وزير التعليم في تصريحات تلفزيونية، إنه "في ضوء ما ستسفر عنه حملة الكشف عن الأنيميا، سيتم تغيير الوجبة المدرسية، لعلاج الأطفال المصابين"، مضيفًا أن كل ذلك يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان، من خلال الاهتمام بملفي التعليم والصحة.

    الأنيميا السمنة التقزم طلاب الابتدائية وزارة الصحة وزارة التعليم هالة زايد طارق شوقي

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