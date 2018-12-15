السيسي يعزي إثيوبيا في وفاة رئيسها الأسبق "جيورجيوس"

القاهرة - أ ش أ:

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تعزية في وفاة الرئيس الإثيوبي الأسبق جيرما ولد جيورجيوس، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أعرب -في البرقية- عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل وللشعب الإثيوبي الشقيق.