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    مجلس الوزراء ينشر توقعات مؤسسة "فيتش" بشأن تحسن الاقتصاد المصري

    06:12 م السبت 15 ديسمبر 2018
    مجلس الوزراء ينشر توقعات مؤسسة "فيتش" بشأن تحسن الاقتصاد المصري

    القاهرة - مصراوي:

    نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تصميما (إنفوجراف)، عرض خلاله التوقعات المستقبلية الإيجابية لمؤسسة (فيتش) الأمريكية للتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري ومؤشراته المالية.

    وتوقعت المؤسسة الأمريكية تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات القادمة وذلك من خلال تراجع العجز المالي بالموازنة العامة من 9,4% خلال العام (2017- 2018) إلى 7,8% خلال العام (2018- 2019) وإلى 6,4% خلال العام (2019- 2020).

    كما توقعت تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 0,2% خلال العام (2017- 2018) مقابل 2,1% خلال العام (2018- 2019) وإلى 2,3% خلال العام (2019- 2020).

    وتوقعت المؤسسة أيضاً انخفاض إجمالي الدين العام للموازنة العامة من 89,4% خلال العام (2017- 2018) إلى 84,3% خلال العام (2018- 2019) وإلى 78,6% خلال العام (2019- 2020)، وذلك وفقاً لأحد التقارير الصادرة من المؤسسة عن مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات المالية الكبيرة التي نفذتها مصر في جميع القطاعات خلال السنوات الأخيرة.

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    مجلس الوزراء الاقتصاد المصري مؤسسة فيتش

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