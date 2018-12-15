أبوشقة: مصر نجحت في التصدي لحروب الجيل الرابع
05:17 م السبت 15 ديسمبر 2018
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كتب- محمد نصار:
تصوير- محمود بكار:
قال المستشار بهاء أبوشقة، إن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق الاستقرار الأمني بما يزيد عن ٩٥٪ إلى جانب العمل علي تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأضاف أبوشقة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن مصر نجحت في التغلب على حروب الجيل الرابع بشكل كامل.
وتابع رئيس الحزب: كل ما نريده أن نكون أمام بناء حزب وفد قوي على أسس علمية موحدة تحقيقا للديمقراطية التي نريدها جميعا.
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