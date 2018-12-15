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أبوشقة: مصر نجحت في التصدي لحروب الجيل الرابع

05:17 م السبت 15 ديسمبر 2018
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كتب- محمد نصار:
تصوير- محمود بكار:

قال المستشار بهاء أبوشقة، إن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق الاستقرار الأمني بما يزيد عن ٩٥٪؜ إلى جانب العمل علي تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأضاف أبوشقة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن مصر نجحت في التغلب على حروب الجيل الرابع بشكل كامل.

وتابع رئيس الحزب: كل ما نريده أن نكون أمام بناء حزب وفد قوي على أسس علمية موحدة تحقيقا للديمقراطية التي نريدها جميعا.

بهاء أبو شقة حروب الجيل الرابع حزب الوفد أمن مصر

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