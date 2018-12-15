أبوشقة: مصر نجحت في التصدي لحروب الجيل الرابع

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

قال المستشار بهاء أبوشقة، إن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق الاستقرار الأمني بما يزيد عن ٩٥٪؜ إلى جانب العمل علي تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأضاف أبوشقة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن مصر نجحت في التغلب على حروب الجيل الرابع بشكل كامل.

وتابع رئيس الحزب: كل ما نريده أن نكون أمام بناء حزب وفد قوي على أسس علمية موحدة تحقيقا للديمقراطية التي نريدها جميعا.