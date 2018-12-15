"الميزانية كام والصندوق أد إيه؟".. "مصراوي" يجيب على أسئلة السيسي لمحافظ القاهرة

كتب- محمد عمارة ومحمد سامي:

فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتوجيه عدة أسئلة أثناء كلمة الأخير في افتتاح عدة مشروعات قومية، اليوم السبت، ولم يتمكن المحافظ من الرد على أيا من الأسئلة التي وجهت إليه.

وافتتح السيسي، عدة مشروعات قومية، من إسكان اجتماعي والمرحلة الثانية من توسعة محطة الجبل الأصفر وعدد من مشروعات تطوير العشوائيات.

وجاءت أسئلة السيسي كالتالي:

تعرض اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى موقف محرج من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرة الثانية منذ توليه إدارة شئون العاصمة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من الأسئلة إلى اللواء خالد عبدالعال، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية، اليوم السبت من منطقة الجبل الأصفر بالقليوبية.

ودار الحوار التالي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

السؤال الأول

السيسي: صندوق العشوائيات عندك بيجمع كام فلوس؟

عبدالعال: ...

السيسي: تعرف.. متعرفش!

السؤال الثاني

السيسي: دخل المحافظة كام؟

عبدالعال: المحافظة يا فندم ...

السيسي: تصدق وتآمن بالله أنا عارف دخل مصر كام بالحتة، إذا ما كنتش تعرف كل جنيه في محافظتك وإزاي تعظمه وتستفيد منه.

السؤال الثالث

السيسي: أنت عارف اتعملك كام كوبري في الأربع سنوات الماضية؟

عبدالعال: ...

السيسي: أنا مقصدش حاجة، بس عايز أقول إنك لازم تكون عارف كل حاجة لما تقعد تتكلم مع الناس، أقولهم خلي بالكم أنا عملت كذا، والدولة عملت كذا، وده أقصى حاجة عندنا، أنا مقصدكش خالص أقصد كل زمايلنا اللي بيتكلموا مع الناس، أنا حافظ كل حاجة علشان أرد على الناس.

ويقدم مصراوي إجابة عن الأسئلة التي وجهها السيسي لمحافظ القاهرة وعجز عن الإجابة عنها.

قال مصدر داخل محافظة القاهرة، إن ميزانية المحافظة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، موزعة كالآتي:

- الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى (2018/2019) تقدر نحو 700 مليون جنيه، موزعة على مختلف القطاعات ( الإنارة – رصف – كباري – تحسين البيئة- والأمن والإطفاء والمرور)، لتنفيذ عدد من المشروعات على مستوى المناطق والأحياء.

- أما ميزانية المحافظة بعدما يضاف إليها ما تقوم به المديريات المختلفة وهي ( الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – الهيئة العامة للطرق والكباري – مديرية الإسكان – مديرية التموين والتجارة – مديرية الأوقاف – ومديرية التضامن الاجتماعي – مديرية التربية والتعليم – مديرية الشباب والرياضة) وغيرها من المديريات البالغ عددها 26 مديرية لكل مديرية منها ميزانيتها الخاصة بها؛ حيث إن ميزانية كل مديرية تتبع الوزارة الخاصة بها.

وأوضح المصدر، أن ميزانية المحافظة هي مجموع الخطة الاستثمارية وميزانيات المديريات، وتقدر بـ15 مليار جنيه، وذلك بخلاف ما تقوم به الدولة من مشروعات قومية داخل نطاق المحافظة.

وقال المصدر إن الميزانية المعتمدة من وزارة المالية في موازنة العام الحالي تقدر بـ380 مليون جنيه.

وقال المهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالقاهرة، إن صندوق تطوير العشوائيات يتبع مجلس الوزراء، وأن البروتوكلات الموقعة بين الصندوق والمحافظة تبلغ نحو 6.5 مليار جنيه.