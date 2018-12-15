وزيرة الثقافة ومحافظ مطروح يفتتحان "المؤتمر العام لأدباء مصر" الثلاثاء المقبل

كتب- محمد عاطف:

تفتتح دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، الثلاثاء المقبل، فعاليات الدورة الـ33 للمؤتمر العام لأدباء مصر بمحافظة مطروح، والتي تستمر حتى الجمعة القادم، وذلك تحت عنوان "المنتج الثقافي بين حرية الإبداع واقتصاديات الصناعة، دورة "المفكر الاقتصادي طلعت باشا حرب"، برئاسة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وأمانة الشاعر محمد عزيز، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع محافظة مطروح.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، أن فعاليات اليوم الأول تتضمن افتتاح معارض "قصور الثقافة"، و"هيئة الكتاب"، والفنانين التشكيليين بمطروح، ومعرض مراسم سيوة، وورش فنون الحرف اليدوية والبيئية بمطروح، ويتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من: الشاعر محمد عزيز الأمين العام للمؤتمر، والدكتور مصطفى الفقي رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وتقدم فرقة مرسى مطروح للفنون الشعبية مجموعة من الاستعراضات خلال الحفل، ويعقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح مؤتمرا صحفيا، عقب حفل الافتتاح، يحضره الدكتور مصطفى الفقي رئيس المؤتمر، والدكتور أحمـد عـواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يستعرضوا خلاله أهم القضايا والموضوعات الحيوية التي يتناولها المؤتمر.

وأشار البيان إلى أن من أهم الموضوعات التي يناقشها الأدباء: "المنتج الثقافي بين حرية الإبداع واقتصاديات الصناعة"، و"أفكار للمستقبل القريب"، و"الاستثمار الأكبر هو الثقافة"، و"اقتصاديات الإبداع.. محرك للتنمية الثقافية"، إضافة إلى بحث دور "المؤســـسات الثقافية ونشـر العمل الثقافي"، و"إثراء النشاط الثقافي" و"النشر الثقافي المطبوع" و"العدالة الثقافية وآليات التمكين"و"كيف يمكننا رسم خريطة ثقافية جديدة؟" و"التيـــارات الفكرية والجوائز الثقافية"، و"الفقر الرمزي في تراثنا القديم والمعاصر" و"الجوائز الأدبية العربية: المعيار والقيمة".

ومن أهم القضايا أيضا التي سيتم مناقشتها "آفاق التنمية المستدامة في محافظة مطروح"، ويتحدث فيها: اللواء.. مجدي الغرابلي، و"المشــــهد الإبداعي في مطـروح" و"سيوة.. واحة الرُب الأسود" و"ثقافة بادية مطروح وغرب مصر" و"مطروح بين الجروح والطموح".

كما يبحث المفكرون "تسويق المنتج الثقافي.. موقف الإعلام" و"الصناعة بين الربحية والدور الخدمي" و"إنتاج الثقافة وتسويقها"، كما يبحث الخبراء "الأدب المصري المعاصر في مناهج التعليم بين الحضور والغياب" و"النصوص الشعرية في المرحلة الثانوية" و"الأدب المصري في مناهج التعليم".

ويخصص المؤتمر مائدة مستديرة حول بنية التحولات في الدراما المصرية في السبعينيات ومناقشة مقترح تعديل اللوائح المنظمة للأنشطة الثقافية والأدبية بالإدارة العامة للثقافة العامة، ويعقد المؤتمر جلسته الختامية صباح يوم الجمعة يشارك فيها أعضاء الجمعية العمومية للمؤتمر لإعلان التوصيات الختامية للمؤتمر.​