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من الاثنين حتى الأربعاء.. حملة "100 مليون صحة" بنقابة الصحفيين

04:13 م السبت 15 ديسمبر 2018
من الاثنين حتى الأربعاء.. حملة "100 مليون صحة" بنقابة الصحفيين

وزيرة الصحة د. هالة زايد

كتب- مصطفى علي:

وافقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على تواجد حملة "100 مليون صحة" بمقر النقابة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصرا اعتبارًا من الاثنين 17 ديسمبر وحتى الأربعاء 19 ديسمبر الجاري، للكشف على الصحفيين وأسرهم. بحسب بيان صادر عن النقابة اليوم السبت.

يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

هالة زايد زارة الصحة بادرة 100 مليون صحة يروس سي قابة الصحفيين

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