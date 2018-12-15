"الأعلى للإعلام" يتواصل مع 20 شركة عالمية لترخيص مواقعها الإلكترونية

كتب- مصطفى علي:

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التواصل مع 20 شركة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات عقب الاجتماع الذي نظمه المجلس الخميس الماضي بحضور ممثلي تلك الشركات، وذلك في إطار ثلاثة محاور، الأول تنظيم عملها في مصر والترخيص للمواقع الإلكترونية التابعة لها طبقا للقانون رقم 180 لسنة 2018، والثاني توسيع أنشطة تلك الشركات وفتح مكاتب إقليمية لها في مصر في إطار بحث دخولهم السوق المصري وتنظيم المشهد الإعلامي وفق القوانين الجديدة المنظمة للإعلام، والثالث تلقي مقترحات الشركات العالمية حول اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

وتضم هذه الشركات كلا من "جوجل، مايكروسوفت، تويتر، أمازون، ماستر، اى بى ام، اورنج، اتصالات ، فودافون، كريم، الفطيم ، أولكس ، اى يو سى، مكتب الشرقاوي، الممثل لعدد من الشركات الدولية"، وقد حضر ممثلوها إجتماعا مع المجلس الأربعاء الماضي حضره مسئولي الشركات المحلية، وممثلي أجهزة الدولة ووزارة الاتصالات ممثلة في الدكتور محمد حجازي، رئيس اللجنة التشريعية بالوزارة بال‘ضافة إلى "عمرو بدوي" رئيس جهاز تنظيم الاتصالات سابقًا.

وأكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الهدف الرئيسي للقاءات المشتركة أن تكون كافة الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا وصناعة المحتوي ومواقع التواصل الاجتماعي لها مكاتب إقليمية وأن تدخل السوق المصرية في إطار عملية تنظيم المشهد الإعلامي، والسعي لخلق مناخ داعم للاستثمار في هذا القطاع الهام، موضحا أن المجلس يفتح أبواب التعاون مع كافة الشركات العالمية وسيقدم كل التسهيلات والمساعدة الممكنة أمام دخولهم السوق المصرية، مشيرا إلى أن المجلس سيتلقى مقترحاتهم بخصوص اللائحة التنفيذية قبل صدورها.

وخلال الاجتماع قال ممثل شركة جوجل، إن مصر بالنسبة لهم سوق واعدة جدا، وأن جوجل ملتزمة بكل القوانين واللوائح المنظمة للسوق المصرية وبالنسبة ليوتيوب فإن غالبية النقاط موجودة في لائحة شركتنا وسنبحث خلال الفترة القادمة كيفية التعاون بيننا وبين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بينما أشار ممثل تويتر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى المادة ١٩ التي تتوافق وسياسات تويتر وقال إنه وشركته في انتظار اللائحة لتفسير بعض النقاط.​