السيسي: "يمكن نفتتح أنفاق قناة السويس في يناير"

كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من الممكن افتتاح أنفاق قناة السويس يناير المقبل.



وأضاف: "في ناس بيقفوا عند بوغاز بحيرة التمساح، وبيصطادوا الزريعة من السمك عشان يعملوها سماد.. في حد يعمل في نفسه كدا".

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات، اليوم السبت: الزريعة دي لو دخلت البحيرة وفضلت كمان من 3 إلى 6 شهور هيوصل وزنها 800 جرام، وممكن حد من الموجودين معانا يقول فين أدوات الدولة عشان تراقب ده، هل في حد يقدر يظبط حركة 100 مليون؟، محدش يقدر.

وأوضح السيسي، عندما يتم افتتاح أنفاق قناة السويس في يناير المقبل، هتشوفوا بحيرة التمساح بشكل تاني، فهذه البحيرة تربط بين البحر الأمر والبحر المتوسط، وهيتم تطهيرها من العشوائيات الموجودة بها، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء سوق سمك على أحدث مستوى في الإسماعيلية، كما سيتم تطوير الكورنيش الخاص ببحيرة التمساح.