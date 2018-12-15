"مدير عام سقارة": المقبرة المكتشفة تضم 5 آبار دفن أثرية جديدة

كتب- يوسف عفيفي:



قال صبري فرج مدير عام منطقة سقارة، إن التخطيط العام للمقبرة، عبارة عن صالة مستطيلة تبلغ مساحتها حوالي 10 أمتار من الشمال للجنوب، وحوالي3 أمتار من الشرق للغرب، وحوالي 3 أمتار ارتفاع، وحجرة السرداب فى نهاية المقبرة.

وأكد فرج، على هامش الإعلان عن الكشف الأثري، اليوم السبت، أن أرضية المقبرة تحتوي على خمسة آبار دفن والتي تمكنت البعثة من تحديد أماكنهم حتى يتم بدء العمل فيهم فيما بعد، بالإضافة إلى بابين وهميين أحدهما يخص "واح تي" والأخر لأمه مريت مين.

وأضاف أن البعثة ما زالت تواصل أعمال الحفائر داخل المقبرة والكشف عن المزيد من أسرارها بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق، وتنظيف الجدران، وتقوية النقوش والألوان.

وبدأت البعثة الأثرية أعمالها بموقع حفائر جبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بسقارة فى في شهر أبريل لهذا العام ونجحت في الكشف عن 7 مقابر صخرية منها ثلاث مقابر من الدولة الحديثة بالاضافة الى أربعة مقابر من الدولة القديمة ، وأهمهم مقبرة خوفو ام حات و الذي يحمل القاب أهمها المشرف على المنشأت الملكية بالقصر الملكى، تم استئناف أعملها للموسم الثانى في شهر اغسطس حتى كشفت عن واجهة مقبرة من الدولة القديمة .

وخلال الشهر الماضي اعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن نجاح البعثة في الكشف عن أكثر من ألف تميمة من الفيانس وعشرات من تماثيل القطط الخشبية و مومياوات القطط – تماثيل خشبية لبقرة –صقر– أسد وتماثيل خشبية بداخلها مومياوات حيوانات ل (تماسيح– حيه (ثعبان- ) وظهور مومياوات لجعارين محنطة.