أكثر الكلمات إنتشاراً

حسن كامي الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

السيسي عن تسليم الشقق بالأثاث: "والله ما حد عمل كده في العالم غيرنا"

03:35 م السبت 15 ديسمبر 2018
السيسي عن تسليم الشقق بالأثاث: "والله ما حد عمل كده في العالم غيرنا"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استعراض الفيلم التوضيحي عن ترعة الطوارئ، "كان نفسي تجيبوا فيديو توضحوا للناس إحنا كنا فين والناس اللى بتبنى بعيد عن لتخطيط العمراني بتعمل إيه".

وأضاف السيسي، إن محور ترعة الطوارئ هيتكف 2 مليار جنيه، موجها خطابة إلى المصريين: "بقول لكل المصريين إننا بندى الشخص اللى عايش في المناطق العشوائية وحدة سكنية بعفشها، هل حد عمل كدا في العالم؟ والله محدش عمل كدا غيرنا، بنحول حياتهم إلى حياة تليق بهم وبأولادهم وبمستقبل يليق بهم".

وأفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة، ومشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصري.

السيسي شقق سكنية ترعة الطوارئ العشوئيات وحدات سكنية

الخبر التالى:

"مدير عام سقارة": المقبرة المكتشفة تضم 5 آبار دفن أثرية جديدة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان