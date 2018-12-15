السيسي عن تسليم الشقق بالأثاث: "والله ما حد عمل كده في العالم غيرنا"

كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استعراض الفيلم التوضيحي عن ترعة الطوارئ، "كان نفسي تجيبوا فيديو توضحوا للناس إحنا كنا فين والناس اللى بتبنى بعيد عن لتخطيط العمراني بتعمل إيه".

وأضاف السيسي، إن محور ترعة الطوارئ هيتكف 2 مليار جنيه، موجها خطابة إلى المصريين: "بقول لكل المصريين إننا بندى الشخص اللى عايش في المناطق العشوائية وحدة سكنية بعفشها، هل حد عمل كدا في العالم؟ والله محدش عمل كدا غيرنا، بنحول حياتهم إلى حياة تليق بهم وبأولادهم وبمستقبل يليق بهم".

وأفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة، ومشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصري.