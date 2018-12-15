مطار القاهرة ينهي استعداداته لاستقبال احتفالات الكريسماس

كتب- طه عبيد:

أنهت شركة ميناء القاهرة الجوى من الاستعدادات لاستقبال العام الجديد، واحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس، داخل صالات السفر والوصول تحت إشراف فريق من العلاقات العامة.

وزينت الشركة صالات السفر والوصول بالمطار بأشجار الكريسماس، وبابا نويل، لخلق جو من البهجة والسرور للركاب والعاملين وكل مرتادى المطار، وإتاحة الفرصة لالتقاط الصور التذكارية لاستقبال عام جديد ملئ بالأمن والخير والرخاء.

وأقبل العديد من الركاب على التقاط الصور التذكارية خاصة داخل صالات الترانزيت بالمطار.​