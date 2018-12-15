عارف دخل محافظتك؟.. 3 أسئلة لم يجب عنها محافظ القاهرة أمام السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من الأسئلة إلى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية، اليوم السبت.

ودار الحوار التالي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

السؤال الأول

السيسي: صندوق العشوائيات عندك بيجمع كام فلوس؟

عبدالعال: ...

السيسي: تعرف.. متعرفش!

السؤال الثاني

السيسي: دخل المحافظة كام؟

عبدالعال: المحافظة يا فندم ...

السيسي: تصدق وتآمن بالله أنا عارف دخل مصر كام بالحتة، إذا ما كنتش تعرف كل جنيه في محافظتك وإزاي تعظمه وتستفيد منه.

السؤال الثالث

السيسي: أنت عارف اتعملك كام كوبري في الأربع سنوات الماضية؟

عبدالعال: ...

السيسي: أنا مقصدش حاجة، بس عايز أقول إنك لازم تكون عارف كل حاجة لما تقعد تتكلم مع الناس، أقولهم خلي بالكم أنا عملت كذا، والدولة عملت كذا، وده أقصى حاجة عندنا، أنا مقصدكش خالص أقصد كل زمايلنا اللي بيتكلموا مع الناس، أنا حافظ كل حاجة علشان أرد على الناس.​