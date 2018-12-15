الرئيس السيسي يُحرج محافظ القاهرة

كتبت- مي مدحت:

فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسؤال عن حجم إيرادات المحافظة: تعرف إيراداتك قد إيه يا سيادة المحافظ؟

وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، اليوم السبت: "تصدق بالله أنا أعرف كل حته في مصر بتدخل فلوس أد إيه.. ده شغل".

ووجه الرئيس تساؤلًا للمحافظ: " إنت اتعملك كام كوبري في الـ4 سنين اللي فاتت؟.. أنا مقصدش أحرجك"، فيما بدا المحافظ غير محيط بالإجابة.