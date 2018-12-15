الرئيس السيسي يُحرج محافظ القاهرة
كتبت- مي مدحت:
فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسؤال عن حجم إيرادات المحافظة: تعرف إيراداتك قد إيه يا سيادة المحافظ؟
وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، اليوم السبت: "تصدق بالله أنا أعرف كل حته في مصر بتدخل فلوس أد إيه.. ده شغل".
ووجه الرئيس تساؤلًا للمحافظ: " إنت اتعملك كام كوبري في الـ4 سنين اللي فاتت؟.. أنا مقصدش أحرجك"، فيما بدا المحافظ غير محيط بالإجابة.
-
232
-
198
-
183
-
157
-
109
-
94
-
89
-
87
-
71
-
66