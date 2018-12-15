رئيس الوزراء: انتهينا من تنفيذ 49.4 ألف فصل و45 مدرسة يابانية- فيديو

كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك تحديات في مجال التعليم الأساسى، ما قبل عام 2014، فتمثلت في عدم حل مشكلة الكثافات، حيث تم تنفيذ 16.8 ألف فصل، وتدريب 708 آلاف معلم وكادر إداري، ومحو أمية 1.16 مليون مواطن.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أما الرئيس السيسي اليوم، لافتتاح مشروعات في عدة مجالات، لكن في الفترة من 2014 : أكتوبر 2018، تم الانتهاء من تنفيذ 49.4 ألف فصل، منها 19.8 ألف فصل عام 2018، و45 مدرسة يابانية، منها 38 مدرسة عام 2018، بالإضافة إلى 14 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).

وتابع: تم الانتهاء من تدريب 1.78 مليون معلم، منهم 854 ألف معلم عام 2018، ومحو أمية 2.6 مليون مواطن، منهم 228 ألف مواطن عام 2018، وفى الفترة من 2014 : ديسمبر 2018، تم إطلاق استراتيجية تطوير التعليم الأساسي، وتذليل جميع العقبات أمام مشروع توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدراس، والمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ.