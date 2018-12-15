"العناني" يوضح حقيقة تخصيص أكثر من مليار جنيه لترميم الآثار اليهودية

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن هناك العديد من الإشاعات التي تناقلتها وكالات الأنباء والصحف وهي إشاعات مغلوطة أبرزها: تخصيص مليار وثلاثمائة مليون جنيه لترميم الآثار اليهودية بمصر.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في الإعلان عن الكشف الأثري بمنطقة سقارة اليوم، أن حقيقة الأمر تتضح في أنه جرى تخصيص هذا المبلغ لترميم 8 مواقع أثرية في مصر من بينهم المتحف اليوناني الروماني والمعبد اليهودي بالاسكندريه والآثار الإسلامية برشيد وقصر البارون وغيرهم.

وأعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباح اليوم عن الكشف عن مقبرة أثرية لكاهن التطهير الملكي في عهد الملك "نفر اير كا رع" من عصر الاسرة الخامسة و كان يدعي "واح تى."

وأوضح العناني، أن المقبرة في حالة جيدة من الحفظ وزينت جدرانها بنقوش ملونة غاية في الجمال تصور صاحب المقبرة وأمه وعائلته بالإضافة إلى وجود العديد من النيشات التي تحوى تماثيل كبيرة لصاحب المقبرة وعائلته.