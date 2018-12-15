"كل حاجة ندبرها إلا الصحة".. السيسي: "عايز تعرف انت فين شوف بطنك أد إيه"

كتب- محمد نصار ومي مدحت:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من تحليل النتائج التي وصلت إليها الحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، مضيفا: عندنا فقط 25% وزنهم طبيعي، والباقي يا فوق الوزن يا مصاب بالسمنة يا مصاب بالسمنة المفرطة، ده كلام بيتحول لأمراض تؤذي الناس، ويعمل عبء على الجسم والأعضاء.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات، اليوم السبت: أنت مش محتاج تعمل مسح، شوف وزنك زيادة أد إيه، راجل أو ست، عايز تعرف أنت فين، شوف بطنك أد إيه، هتعرف علطول أنت رايح فين.

وطالب الرئيس السيسي، بأهمية توعية المواطنين في المدارس والجامعات والمساجد والكنائس: كل حاجة ممكن ندبرها إلا الصحة، لما نطلع الناس في برامج الإعلام نختارهم إزاي، كل واحد يفتش كويس أوي، لوعايزين تاخدوا بإيد بلدكم، أنا بقول لنفسي إيه الناس دي، أنت بتقدر تمشي كده وتطلع السلم كده، أنا يتكلم على شباب مش ناس كبار في السن.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى "محطة معالجة المياه" بمنطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية لافتتاح عدد من من المشروعات القومية في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات، عبر الفيديو كونفرنس، تشمل مشروعات سكنية وخدمية وافتتاح محطات مياه بعدة مناطق.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله، عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.