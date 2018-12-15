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    "المجتمعات العمرانية": مهلة أسبوع لاستكمال مقدم حجز قرعة الأراضى المميزة والأكثر تميزا

    12:13 م السبت 15 ديسمبر 2018
    "المجتمعات العمرانية": مهلة أسبوع لاستكمال مقدم حجز قرعة الأراضى المميزة والأكثر تميزا

    المهندس طارق السباعي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إنه تقرر منح مهلة لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الأحد 23 حتى يوم 30 ديسمبر لاستكمال سداد مقدم الحجز، وذلك للفائزين بالقرعة العلنية لقطع الأراضى المميزة والأكثر تميزاً.

    وأضاف السباعي في بيان له اليوم، أن المهلة المقرر إعطائها للحاجزين الحاصلين على قطة أرض للقرعة التي تمت خلال الفترة من 18 سبتمبر الماضي وحتى 4 أكتوبر، والتي انتهت مدة استكمال المقدم لهم الخميس الماضي 13 ديسمبر.​

    طارق السباعي هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان الأراضى المميزة

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