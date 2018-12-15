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    برلمانية: القراءات الجزافية لفواتير المياه تؤذي المواطنين

    11:21 ص السبت 15 ديسمبر 2018
    برلمانية: القراءات الجزافية لفواتير المياه تؤذي المواطنين

    النائبة آمال رزق الله

    كتب- أحمد علي:

    وجهت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي، بشأن التقديرات الجزافية لفواتير المياه، والتي يتم التقاعس من شركة المياه في قراءة العداد، ووضع تقييمات غير صحيحة تؤذي المواطنين وتحملهم مبالغ تفوق حجم الاستهلاك الفعلي.

    وطالبت رزق الله، حسب بيان صحفي، بضرورة حل هذه المشكلة من خلال فرض رقابة على شركات المياه لقراءة العدادات بشكل فعلي، وبحث منظومة جديدة لتقدير حجم الاستهلاك بعيدة عن العنصر البشري.

    وأشارت عضو البرلمان إلى أن المغالاة في تقدير قيمة الفاتورة يدفع المواطنين إلى المخالفة وخاصة في المناطق النائية، فيجب أن تصلح لحكومة من شأنها في البداية حتى تطالب المواطن بعدم المخالفة.

    فواتير المياه آمال رزق الله مصطفى مدبولي مجلس النواب مجلس الوزراء شركة المياه

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