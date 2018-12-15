"التعليم" تطلق مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل للمدارس الثانوية

القاهرة- أ ش أ:

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل (NTL ) Next Technology Leaders والتى تستهدف طلاب ومعلمى مدارس المرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية.

تأتي المبادرة في إطار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تطوير ورفع القدارات التكنولوجية للطلاب والكوادر التعليمية.

وفي هذا الإطار عقدت مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني إيناس صبحي اليوم السبت، اجتماعا مع مديري مراكز التطوير التكنولوجي، ورؤساء أقسام التدريب التكنولوجي، ومنسقي البرنامج بمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق صلاح الدين مسئول المبادرة من وزارة الاتصالات.

واستعرضت خلال الاجتماع الأهداف الأساسية للبرنامج والتى تتضمن تدريب طلاب المدارس الثانوية على البرمجة تحت مسمى "مبرمجي المستقبل "Next coder" والذي يستهدف في مرحلته الأولى عدد (500) مدرسة ثانوية حكومية من جميع أنحاء الجمهورية، على أن يتضمن البرنامج تدريب (1000) مدرس، (5000) طالب على البرمجة على مستوى الجمهورية، يتم اختيارهم فى ضوء الكثافات الطلابية وأعداد المدارس بكل محافظة.

وأشادت إيناس صبحي بدور كوادر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مشاركتهم الإيجابية والتحاقهم بالمبادرة والتى ستمكنهم من الحصول على شهادة دولية معتمدة بما يتماشى مع التوجهات العالمية والتطورات التكنولوجية الحديثة.

وأشارت إلى أنه تم اختيار المدارس الثانوية (التعليم العام والفنى ومدارس المتفوقين، والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM) لتنفيذ المبادرة، من الصف الأول الثانوي اتساقًا مع الخطة العامة للدولة لتطوير التعليم.

وقالت إن المبادرة تهدف إلى نشر التكنولوجيا في التعليم، وبناء قاعدة متميزة من الشباب المؤهل تكنولوجيًا، ومواكبة الثورة الرقمية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤدي إلى ترويج قيمة المعرفة والإبداع وخلق فرص عمل لشباب الخريجين وإعداد جيل من الشباب قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات لتحقيق المزيد من التنمية والإنتاجية والتنافسية.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى عصر التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف لخلق جيل لديه القدرة على التعامل على تقنيات البرمجة والـ (software coding).

وأوضح أن مزايا البرنامج تتمثل في منحة لمدة ثلاث أشهر للطلاب والمدرسين للتدريب على البرمجة، وتوفير مجموعات دراسية دورية للطلاب لتبادل المعرفة، وكذا الحصول على شهادة دولية عند الانتهاء من التدريب بنجاح، كما يحصل كل طالب أتم المسار التدريبي بنجاح في الموعد المخطط وشارك بأنشطة التوعية على جائزة نقدية بقيمة ألف جنيه، فضلًا عن توزيع جوائز تحفيزية على فريق الإشراف بكل مدرسة بقيمة تعتمد على عدد الطلاب الذين أنهوا المسار التدريبي في موعده المقرر، بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز مسابقة دورى البرمجة على مستوى المحافظات والأقاليم.