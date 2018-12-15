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    مدبولي: "الدولة أنشأت 383 ألف شقة في 40 سنة وأنهينا 500 ألف في 4 سنين"

    11:08 ص السبت 15 ديسمبر 2018
    مدبولي: "الدولة أنشأت 383 ألف شقة في 40 سنة وأنهينا 500 ألف في 4 سنين"

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسـكان

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، إن معدل تنفيذ الوحدات السكنية في آخر 40 سنة وحتى 2014 وصل إلى 383 ألف وحدة، بحجم إنفاق 70 مليار جنيه تقريبا.

    وأضاف مدبولي خلال كلمته أما الرئيس السيسي اليوم، لافتتاح مشروعات في عدة مجالات، أنه بالنسبة لآخر 4 سنوات، فالدولة تعمل على تنفيذ 1.7 مليون وحدة سكنية، تم الانتهاء من 500 ألف وحدة معظمهم في مشروع الإسكان الاجتماعي.

    وأشار مدبولي أنه تم إتاحة الفرصة أمام المواطنين لحجز الأراضي بشكل كبير لمختلف المستويات بداية من 200 متر وحت 1500 متر.​

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وحدات سكنية السيسي مشروع الإسكان الاجتماعي

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