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    رئيس الوزراء: 14 مدينة جديدة توفر ملايين من فرص العمل

    10:50 ص السبت 15 ديسمبر 2018
    رئيس الوزراء: 14 مدينة جديدة توفر ملايين من فرص العمل

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسـكان

    كتب- محمد نصار:

    قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المدن الجديدية التي تعمل الحكومة على إنشائها تصل إلى أكثر من 14 مدينة لاستيعاب الزيادة السكانية ومضاعفة رقعة المعمور المصري.

    وأضاف مدبولي، خلال افتتاح عدد من المشروعات، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم البدء في إنشاء 14 مدينة جديدة منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وأن العمل يتم مع القوات المسلحة على مدار 24 ساعة لسرعة الإنجاز.

    وتابع رئيس الوزراء: المدن الجديدة وفرت ملايين من فرص العمل للشباب وساهمت في القضاء على البطالة بنسبة كبيرة، مستدركا: "مفيش ولا مشروع منها تجاوز عام ونصف في عملية التنفيذ".

    ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى "محطة معالجة المياه" بمنطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية لافتتاح عدد من من المشروعات القومية في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة.

    ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عددا من المشروعات، عبر الفيديو كونفرنس، تشمل مشروعات سكنية وخدمية وافتتاح محطات مياه بعدة مناطق.

    وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله، عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.​

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