أخبار متوقعة: فرنسا تستعد للمظاهرات ومؤتمر صحفي لوزير القوى العاملة

القاهرة- أ ش أ:

يعقد وزير القوى العاملة محمد سعفان مؤتمرا صحفيا بحضور الوفد العراقي برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، لتسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونعرضها في السطور التالية..

القاهرة.. يعقد وزير القوى العاملة محمد سعفان مؤتمرا صحفيا بحضور الوفد العراقي برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، لتسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي؛ فضلا عن استلام أوراق مستحقين جدد.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم (أنصار بيت المقدس الإرهابي)، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

القاهرة.. تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في قضية إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع في قتل مجندين، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الثانية".

القاهرة.. تبدأ فعاليات الدورة الـ 11 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى 29 ديسمبر تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

باريس.. تنشر السلطات الفرنسية عشرات الآلاف من أفراد الشرطة في جميع أرجاء البلاد إلى جانب نشر 8 آلاف آخرين في العاصمة باريس استعدادًا للتعامل مع احتجاجات حركة "السترات الصفراء" المتواصلة للأسبوع الخامس، خوفا من تسلل الجماعات العنيفة للاحتجاجات.