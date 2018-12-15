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البابا تواضروس يقترح مبادرة لتطوير الحياة الثقافية في المنيا

03:30 ص السبت 15 ديسمبر 2018
البابا تواضروس يقترح مبادرة لتطوير الحياة الثقافية في المنيا

البابا تواضروس الثاني

كتب- إسلام ضيف:

اقترح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تبني مبادرة ثقافية تهدف لتطوير الحياة الثقافية والمعرفية بالمحافظة.

وقال البابا تواضروس، في مقابلة تلفزيونية مع قناة الكنيسة الرسمية "مي سات"، إنه يقترح تبّني مبادرة ثقافية لشباب المنيا، يقدمون من خلالها اقتراحات عملية لتطوير الحياة الثقافية والمعرفية والمجتمع داخل المحافظة.

وأوضح بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، أن "المبادرة تهدف لخلق أفكار عملية قابلة للتطبيق، سواء على مستوى القرية أو النجع أو الضاحية، وتقدم أفكارًا قابلة للتنفيذ وتساهم في المجتمع المنفتح السوي الجيد، وتبني الشعب".

البابا تواضروس مبادرة ثقافية تطوير الحياة الثقافية المنيا

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