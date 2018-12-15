في أول حوار.. وكيل الأزهر: نسبق "التعليم" في تطبيق النظام الجديد

حوار- محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن الأمور في المشيخة تسير على ما يرام، وأن العمل بها لا ينقطع ليلا ونهارا، مؤكدًا أن الأزهر سيرتقي بإمامه وعلمائه.

وأضاف عباس - في أول حوار له منذ توليه مهام منصبه أوائل سبتمبر الماضي، والذي اختص به مصراوي - أن نظام التعليم الحالي أثبت فشله بشكلٍ ذريع، ويحتاج إلى إعادة نظر، وإلى نص الحوار:

- الأزهر يرتقي بإمامه وعلمائه

ـ بدايةً حدثنا عن دور الأزهر في تجديد الخطاب الديني؟

الأزهر وجامعته يعقدان بين الحين والآخر مؤتمرات لتجديد الخطاب الديني، فضلًا عن أن هناك عدة طرق يعمل الأزهر على محاورها المختلفة لتجديد الخطاب الديني، وستؤتي ثمارها قريبًا بإذن الله، وسيرضى عنها الجميع، والعمل داخل المشيخة لا ينقطع ليلًا ولا نهارًا، وسيرتقي الأزهر بإذن الله بإمامه وعلماءه.

ـ ماذا عن نظام التعليم الجديد بالمعاهد الأزهر؟

نظام التعليم المطبق حاليًا يحتاج إلى إعادة النظر، خاصةً بعد أن أثبت فشله الذريع، بما يجعلنا في حاجةٍ فعلية إلى تطبيق نظام جديد، ونحن نسير جنبًا إلى جنب إن لم نكن سبقنا بالفعل وزارة التربية والتعليم في بعض الأمور، منها على سبيل المثال: "تدريب كل معلمي ومعلمات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على النظام الجديد، فيما يجري حالياً تدريب الموجهين المتابعين لتلك الصفوف، وهم يعملون بكل جد واجتهاد، ومقتنعون تمامًا بهذا النظام.

- الصف الأول الثانوي سيخضع للنظام القديم"

ـ هل سيؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات بالنظام القديم أم الجديد؟

نفس نظام امتحانات وزارة التربية والتعليم، امتحان واحد في الفصل الدراسي، وأعددنا امتحانين في كل فصل دراسي، ولكن بعد أن غيرت وزارة التربية والتعليم قرارها وأوقفت الامتحان الأول، وجعلته امتحانًا واحدًا، تم سحب الامتحان الأول الذي كان مقررًا عقده في الـ22 من ديسمبر الجاري، والإبقاء على الامتحان الثاني الذي يعقد في الـ14 من يناير، وهذا ما سار عليه المسئولين في وزارة التربية والتعليم.

ـ ما أبرز استعدادات المعاهد الأزهرية لامتحانات نصف العام؟

تتمثل أبرز الاستعدادات في الاهتمام بتنظيم هذه الاختبارات، ومنع الغش والفوضى ودقة التصحيح وعدم ضياع حقوق الطلاب، فضلًا عن الالتزام الكامل أثناء الامتحانات، متابعًا:"لأننا لو بدأنا من الصفوف الأولى والنقل بامتحانات منظمة، الأمر سيكون مريحًا فيما بعد، فـحينما يصل الطالب إلى المرحلة الثانوية يكون قد اعتاد على النظام بدقة، وعدم الغش لأنه مدمر للتعليم، وهذا هو السبب الذي جعلني أقول إن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى إعادة نظر، بل يجب إعادة النظر فيه".

ـ هل هناك أي تغييرات طرأت على طريقة توزيع الأسئلة؟

لم يحدث أي تغيير في طرق التوزيع، لأن الأمور مستقرة في الامتحانات بالمعاهد الأزهرية.

- وعن انتهاء ظاهرة الغش بالأزهر :"أتمنى ذلك"

ـ هل انتهى عصر الغش في الأزهر؟

نتمنى ذلك.

ـ كيف يواجه الأزهر الشريف تسريب الامتحانات والغش الإلكتروني؟

على نطاق الامتحانات في المراحل الأولى "الابتدائية والإعدادية" لم نرصد أي حالات غش أو تسريب للامتحانات إلكترونياً، وكذلك في امتحانات النقل، المشكلة كانت تكمن في الشهادة الثانوية وانحصرت بشكلٍ كبير، وأنتم رأيتم ذلك من خلال متابعتكم لامتحانات الصف الثالث الثانوي خلال الأعوام الماضية.

- توثيق امتحانات الثانوية الشفوية بالصوت والصورة ـ أبرز استعدادات الأزهر الشريف لامتحانات الشهادة الثانوية هذا العام؟

هناك تطبيق للتجربة التي تم تنفيذها قبل ذلك، وهي توثيق الامتحانات الشفوية بالصوت والصورة بالنسبة للشهادة الثانوية، فضلًا عن منظومة الطعون الإلكترونية التي أراحت الكثير من الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالكنترول أنفسهم، لأن هناك مراعاة لدقة التصحيح، وإجراءات جديدة سنعلن عنها في وقتها بخصوص التصحيح، لضمان أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا.

- الكنترول 50% من الجُدد و50% من أصحاب الخبرة

ـ ماهي الآلية التي يتم اختيار بها أعضاء الكنترول؟

نحن في الأزهر الشريف نختار 50% من الجُدد و50% من القُدامي أصحاب الخبرة في هذا المجال، ويتم تحديد الرغبات في كل منطقة، ولكل منطقة نسبة من الـ50 % تتوافق مع عدد طلابها، وهؤلاء يعملون في لجنة النظام والمراقبة للمرة الأولى، ويكتسبون الخبرات من زملائهم القدامي، وبإذن الله هي تجربة ناجحة وقادرون على تنفيذها.

"منذ سنوات ونحن نديرها بكفاءة عالية، ويستفيد الجميع من حيث نقل الخبرات والمكافآت التي تمنح لأعضاء لجان النظام والمراقبة، وهي تجربة حقيقة متفردة ونافعة للجميع، وأفادتنا في رفع كفاءة الكثير ممن كان لا يشارك في هذا العمل، ونقل هذه الخبرة إلى معاهده ومنطقته التي يعمل بها".

ـ هل تم منع المدرسين من استخدام الهواتف المحمولة أثناء الدراسة مثلما حدث مع الطلاب؟

تم بالفعل منع المدرسين من استخدام المحمول وغلقه طوال فترة الدراسة وأثناء العمل، حتى لا ينشغل المدرس عن طلابه بالمكالمات وخلافه، إضافةً إلى أن البعض يستخدم الهاتف المحمول استخدامًا خاطئًا، مؤكدً أن أي خلل أو تجاوز تتم المحاسبة عليه.

ـ هل ستتم إعادة قيد طلاب الثانوية الأزهرية المتجاوزين لنسبة الغياب؟

تتم إعادة القيد في حالة وجود عذر مقبول من الطلاب.