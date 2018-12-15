البابا تواضروس: محافظة المنيا تحتاج لـ"معاملة خاصة"

كتب- إسلام ضيف:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن محافظة المنيا تحتاج لمعاملة خاصة فيما يخص مشروعات التنمية والثقافة والتعليم.

وأضاف البابا تواضروس في مقابلة تلفزيونية على فضائية الكنيسة الرسمية "مي سات"، أن "المنيا" تحتاج ميزانية خاصة، وتكثيف في عمل التعليم، والثقافة، متابعًا: "أنا في اتصالاتي مع المسؤولين بدأوا يتجهوا في هذا الاتجاه، لكن النتيجة لم تظهر إلى الآن بسبب الكثافة العالية".

وأشار البابا تواضروس إلى أن تكرار بعض الحوادث بالمحافظة، ووجود نقاط التهاب فيها يستدعي من المسؤولين التدخلات على المدى البعيد، مستكملًا: "الأمن ممكن يتدخل لكن على المدى البعيد يحتاج جهود وزارات كتيرة ومجهودات وميزانيات كبيرة، ونوع من التوعية واسعة المجال".

واستكمل بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "الدولة اليوم بتعمل مشروع 100 مليون صحة، وهذا شيء أكثر من رائع أن مصر خلال سنة أو اتنين تكون خالية من المرض، ده إنجاز، وأقصد بهذا أن المنيا تحتاج معاملة من هذا الشكل".

كانت محافظة المنيا شهدت عددًا من الأحداث الطائفية على مدار الأشهر الماضية.