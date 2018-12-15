البابا تواضروس: تقنين الكنائس يسير بشكل رائع
كتب- إسلام ضيف:
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه جرى تقنين 508 كنائس منذ صدور بناء وتقنين الكنائس، متابعًا: "هذا معدل رائع للغاية".
وأضاف البابا تواضروس في مقابلة تلفزيونية على فضائية الكنيسة الرسمية "مي سات"، أن تقنين الكنائس يأخد إجراءات، مستكملًا: "إحنا قعدنا سنة عشان نجمّع الورق، والتقنين يحدث لكنائس موجودة، ولو استمرينا بهذا المعدل، هيتم إنجاز الأمر بشكل رائع".
وتابع بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "هناك أصوات لا ترى هذا وتُحقر من هذا، هي أصوات غير عاقلة".
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