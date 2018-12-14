إشادة عربية بتشريعات البرلمان نحو مكافحة الإرهاب

كتب- أحمد علي:

انتهى مساء الجمعة، اجتماع لجنة الفريق القانوني، المُنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الرابعة والعشرين، وذلك برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، والتي شهدت مناقشات موسعة بشأن الرؤي قضايا مكافحة الإرهاب، والمرأة والطفل.

وقال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب انتهاء الاجتماع، إن المناقشات تطرقت إلي مكافحة الإرهاب في المنطقة، وطرق مواجهتها علي المستوي القانوني، مشيرًا إلي أنه تم استعراض التشريعات التي أعدها البرلمان المصري لمواجهة هذه الظاهرة علي مدار الأعوام الماضية.

وأضاف الشريف، أنه من المتوقع إعداد نموذج استرشادي فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستفادة من التشريعات المصرية في هذا الصدد، بحيث يكون هذا النموذج تحت نظر الدول العربية المختلفة عند إعداد تشريعاتها الوطنية، كل بما يتوافق مع أوضاع بلادة.

وأشار النائب أحمد حلمي الشريف، إلى أن الحاضرون أشاروا إلي أن التشريعات المصرية، أدت إلي انحصار الجريمة الإرهابية بشكل كبير، ولفت الشريف، إلي أن اللجنة تطرقت أيضا خلال اجتماعها اليوم، إلي قضايا المرأة والطفل في الوطن العربي والتشريعات المتعلقة بها، وانتهت إلي إحالة هذا الملف إلي الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، لمزيد من الدراسة لحاجتها إلي ذلك، علي أن يتم عرضها مرة أخري للنقاش خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار مناقشات الاجتماع، أكد ممثلو الدول العربية علي أن النموذج الاسترشادي لقانون مكافحة الإرهاب، سيكون إرشاد للدول العربية في صياغة القوانين الخاصة بها، حيث أكد ممثل السعودية علي أنهم يؤيدوا أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مع التوافق علي ضرورة المواجهة بالمعالجة القانونية والتشريعية، موجها الشكر لمصر علي استضافة مثل هذه الاجتماعات.

من جانبه أكد ممثل فلسطين، علي تضامنه الكاملة في مواجهة الإرهاب بالشكل القانوني.