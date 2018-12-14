تفاصيل زيارة الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط لمصر

كتب- إسلام ضيف:

قال جرجس صالح، الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، إن الدكتورة ثريا بشعلاني الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، ستصل مساء اليوم الجمعة إلى القاهرة برفقة وفد مُشكّل من المجلس لزيارة ستستمر عدة أيام.

وقال صالح في تصريحات صحفية، الجمعة، إن "بشعلاني" ستلتقي رؤساء الكنائس المصرية منهم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والبطريرك ثيودوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والمطران منير حنا رئيس الكنيسة الأنجليكانية بمصر والقرن الأفريقي.

وأشار صالح إلى أن الدكتورة ثريا بشعلاني ستعقد اجتماعًا مع ممثلي كليات اللاهوت بالقاهرة، وهم: القس الدكتور بيشوي حلمي، وجرجس صالح، والقس إبرام بشندي، والأب بيشوي رسمي مدير كلية اللاهوت الكاثوليكية، والقس الدكتور عاطف مهنا مدير كلية اللاهوت الإنجيلية.

وتلتقي الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط بمجموعة من الصحفيين، في السابعة مساء غدٍ السبت، بقاعة كبار الزوار بالمركز الثقافي القبطي؛ للحديث عن نشاط مجلس كنائس الشرق الأوسط وزيارتها الحالية لمصر.

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