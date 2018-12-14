الصحة: ضبط مصنع يُنتج أدوية مغشوشة بالإسكندرية (صور)

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط مصنع أدوية غير مرخص بالإسكندرية يقوم بتصنيع أدوية مغشوشة، وذلك بالتعاون مع التفتيش الصيدلي بالإسكندرية وإدارة شرطة التموين ومباحث تموين العامرية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المصنع يقوم بتصنيع نوعيات مختلفة من ملطفات إلتهاب الحلق لنوعيات وماركات مختلفة مستخدماً خامات مجهولة المصدر ومبيضات محظور استخدامها، مشيرا إلى أن المصنع يفتقر إلى الحد الأدنى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأشارت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، في بيان اليوم، إلى أن هذا الضبط جاء بناء على بلاغ من أحد المواطنين، حيث تم على الفور إتمام كافة التحريات والإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لمداهمة المصنع، كما قامت قوات الأمن بضبط المتهم صاحب المصنع والتحفظ على كافة الكميات والمستحلبات المجهزه والمعدة للتسويق التجاري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة والتى تباشر التحقيقات.

وذكرت "زيادة" أنه تم ضبط 1405 بوكس بلاستيك بداخلة أشرطة مستحلبات متنوعة غير مرخصة ومجهولة المصدر، و1476 علبة منعش للفم وملطف للحلق تحت اسم Step cool غير مرخصة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 16 ألف و128 قرص ملطف للحلق يحمل اسم septol Fresh مجهول المصدر.

وأكدت وزارة الصحة أن الحملات الرقابية والتفتيشية مستمرة بكافة المحافظات على المصانع، والمخازن، والصيدليات، للتأكد من سلامة الأدوية، مشددة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.