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السيسي يصدق على تعديل قانون حماية المخطوطات (نص القرار)

03:59 م الجمعة 14 ديسمبر 2018
السيسي يصدق على تعديل قانون حماية المخطوطات (نص القرار)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- إسلام ضيف:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، نص قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009، والمعني بحماية المخطوطات.

وتضمنت التعديلات استبدال البند الأول من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2009، وإضافة مادة جديدة "الخامسة مكرر" إلى القانون.

ونصت المادة الأولى (بند 1)، على أن "كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته، متى كان يُشكل إبداعًا فكرياً أو فنياً أياً كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري".

كما شملت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم (الخامسة مكرر).

وفيما يلي النص الكامل للقرار:

1222122

السيسي قانون حماية المخطوطات مخطوطات بخط اليد

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