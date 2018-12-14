تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب ونظيره الكوري الجنوبي في "سول"

كتب - أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، مع رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية (البرلمان) موون هى سانج، وذلك في إطار زيارة الدكتور علي عبدالعال إلى كوريا الجنوبية.

فى بداية اللقاء أعرب "عبدالعال" عن سعادته بتواجده فى كوريا الجنوبية تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية الكورية، لتكون هذه هي الزيارة الأولى له ولرئيس برلمان مصرى إلى كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن مصر وكوريا الجنوبية تتمتعان بعلاقات متميزة قائمة على الود والصداقة والاحترام المتبادل، وتشهد منذ فترة الكثير من التقدم على المستوى السياسى والاقتصادى والبرلمانى، حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسى كوريا الجنوبية في عام 2016، وجمعه بالرئيس الكورى لقاء آخر خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه رحب رئيس الجمعية الوطنية الكورية (البرلمان) بالدكتور علي عبدالعال، معربا عن تقديره لهذه الزيارة وعن حبه لمصر، مضيفا أنه سبق له زيارتها من قبل، ويرى الحضارة المصرية بمثابة الأساس للحضارتين اليونانية والإغريقية.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية الكورية أن كوريا الجنوبية لها علاقات استراتيجية بمصر، قائمة على الاحترام المتبادل والإيمان بمحورية الدور المصرى في الشرق الأوسط والمنطقة، معربا عن سعادته وتقديره لما تشهده مصر من استقرار داخلى، وأنه على دراية تامة بحقيقة الأوضاع في مصر سواء اقتصادية أو سياسية.

وأشار رئيس البرلمان الكوري إلى أن بلاده تقف بجانب مصر في كافة جهود الإصلاح والتنمية، مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده لتعزيز الاستثمارات الكورية في مصر، والتشجيع على السياحة إلى مصر، فى ظل ما تتمتع به حالياً من أمن واستقرار.

وعقب اللقاء، قام عبدالعال بجولة فى مقر الجمعية الوطنية الكورية، تفقد خلالها القاعة الرئيسية للجلسات بالجمعية، وأثنى على تصميم المبنى وما يتمتع به من فن ومعمار متميز.

كان الدكتور علي عبدالعال قد التقى أمس الخميس، بعدد من المسئولين الكورييين خلال هذه الزيارة، في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما.. وأكد عبدالعال خلال لقاءاته على دعم مصر لجهود السلام فى شبه الجزيرة الكورية، وجعلها منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والنووى، كما أنها تدعم جهود المصالحة بين الكوريتين، وحق كوريا الجنوبية فى العيش بسلام، وستعمل مصر من خلال علاقاتها الطيبة مع الطرفين على تقريب وجهات النظر، بما يسهم فى استقرار المنطقة واحلال السلام.

ونوه عبدالعال إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة، وفى تطور مستمر، ويوجد عدد من الشركات الكورية العاملة والمتواجدة بقوة فى السوق المصرى، مثل شركتى "LG وسامسونج"، وغيرها من الشركات الأخرى، ولكن هذه العلاقات ماتزال دون المستوى المأمول الذى يتناسب وحجم العلاقات السياسية بين البلدين، داعيا الجانب الكورى إلى زيادة الاستثمارات الكورية فى مصر، فى ضوء ما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية تضمن تعظيم فرص الاستثمار وعائداته.

وأشار إلى أن فرص الاستثمار واعدة خاصة فى المشروعات التنموية الكبرى، ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات تنمية سيناء والصعيد، داعيا إلى تشجيع حركة السياحة الكورية إلى مصر، فى ظل ما يشهده المجتمع المصرى حاليا من درجة غير مسبوقة من الأمن والأمان والاستقرار.

وأشار الدكتور عبدالعال إلى أن الإعداد للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي فى عام 2019 يجرى منذ اختيار مصر لهذا المنصب فى قمة الاتحاد الأفريقي فى يناير 2018، وتعد التنمية الركيزة الأساسية لبرنامج الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، كما تسعى مصر تعظيم النفاذ إلى الأسواق الأفريقية من خلال ما يوجد بين مصر وأفريقيا بالفعل من اتفاقيات اقتصادية، وكوريا الجنوبية تسعى هى الأخرى إلى الأسواق الأفريقية، وهو الأمر الذى يتطلب تعاون مصرى كورى فى هذا المجال وتوطين الصناعات والاستثمارات الكورية في مصر ليسهل نفاذها الى افريقيا بعد ذلك بما يعظم استفادة الجانبين ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى القارة السمراء.