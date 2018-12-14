السيسي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لإدارة مواقع التراث العالمي

كتب- إسلام ضيف:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، نص قرار رئيس الجمهورية رقم 550 لسنة 2018، بتشكيل اللجنة عليا لإدارة مواقع التراث العالمي، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية 14 وزيرًا وممثلًا لعدد من الأجهزة والوزارات المختلفة.

وأوضحت المادة الثانية من القرار، أن اللجنة مختصة بوضع رؤية استراتيجية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها وتعظيم إمكاناتها والاستفادة منها في خطط التنمية المستدامة.

كما تهدف إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية المحلية والدولية داخل وخارج مصر فيما يختص بإدارة وحماية والحفاظ على مواقع التراث العالمي والبيئة المحيطة.