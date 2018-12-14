الحكومة: إعفاء جميع طلاب الشيخ زويد ورفح من المصروفات الدراسية

كتب - محمد غايات:

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء، في شهر أكتوبر الماضي، خلال العملية الشاملة سيناء 2018، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تقديم سبل الرعاية اللازمة لأهالي المحافظة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء، أشار إلى أن خدمات النقل المقدمة لأهالي شمال سيناء تمثلت في توفير 12 أتوبيس نقل داخلي لنقل المعلمين إلى مدارس الشيخ زويد ونخل، وتوفير 2 أتوبيس لتيسير التنقل على المواطنين داخل مركز بئر العبد، وتوفير 2 أتوبيس لنقل مرضى الغسيل الكلوي من مناطقهم إلى مستشفى العريش بالمجان.

ولفت التقرير إلى توفير أتوبيس لنقل الطلبة إلى جامعة سيناء وكلية التربية الرياضية بمدينة العريش، وتوفير 2 أتوبيس لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة من منازلهم إلى أماكن عملهم للتخفيف من أعبائهم، وفتح الطريق من وإلى مدينة العريش على مدار الأسبوع ودون تنسيق مسبق، وتطبيق منظومة الوقود لتموين السيارات الداخلية والخارجية والتروسيكلات وسيارات الحكومة، فضلاً عن فتح بنزينة غاز طبيعي للسيارات للتخفيف عن المواطنين وتسهيل الحركة.

وأوضح التقرير أن شهر أكتوبر 2018، شهد صرف 301 ألف و800 جنيه، من ديوان عام المحافظة لعدد 134 حالة كمساعدات إنسانية، كما تضمن التقرير مساعدات عينية تمثلت في توزيع 35382 شنطة مدرسية من إجمالي 60000 شنطة مقدمة من اليونيسيف لطلبة المدارس الابتدائية بالمحافظة، كما تم صرف السلع التموينية للمنقولين من مركزي رفح والشيخ زويد لإجمالي 12081 بطاقة لصرف الدقيق والسلع التموينية، فضلاً عن أنه جار توزيع 10 أطنان لحوم مقدمة من وزارة الأوقاف.

كما تناول التقرير الخدمات المقدمة في مجال التعليم، حيث اشتمل على إعفاء جميع الطلاب بالشيخ زويد ورفح في كافة المراحل الدراسية من المصروفات بتكلفة 2226250 جنيها، وعقد بروتوكول تعاون بين ديوان عام المحافظة وجامعة العريش لسداد مصروفات المدينة الجامعية لطلبة مركزي رفح والشيخ زويد.

وأضاف التقرير أن محافظة شمال سيناء حصلت على عدد من المنح للالتحاق بالجامعات الخاصات منها 60 منحة بجامعة سيناء، و10 منح للجامعة البريطانية، ومنحة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، و5 منح بالمعهد العالي للهندسة يتضمنها 8 حالات من الحاصلين على الثانوية العامة من مركزي رفح والشيخ زويد للإنضمام إلى جامعة سيناء، ومنحة مخصصة لأبناء الشهداء والمصابين للالتحاق بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة في النواحي الاجتماعية، قامت المحافظة بتكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمواطنين المدنيين بشهادات تقدير ومبالغ مالية في ذكرى انتصارات أكتوبر، فيما قامت مديرية الشباب والرياضة بتكريم أسر الشهداء والمصابين من مرفق الإسعاف.

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