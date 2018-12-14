مدير "اليونيدو": السيسي يمتلك رؤية تنموية.. ومستعدون لتقديم الدعم الفني

كتب - محمد غايات:

أعرب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لي يونج، عن سعادته بزيارة مصر، مشيداً بوجه خاص بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أعرب عن انبهاره بما يمتلكه الرئيس من رؤية تنموية في إطار خطة التنمية الشاملة 2030.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون القائمة مع المنظمة.

وقال مدير "اليونيدو" إن ما اطلع عليه خلال لقائه الرئيس السيسي ووزراء آخرين من الحكومة حول المشروعات التنموية في مصر زاد من اقتناعه بأن المنظمة قد اتخذت القرار الصحيح بشأن إدراج مصر في برنامج شراكة الدول الأعضاء في المنظمة، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني اللازم لمصر وتبادل الخبرات معها، بما يسهم في دعم جهودها المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب مدير عام اليونيدو أيضا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة، لاسيما وأن مصر تمتلك قدرات وإمكانات متميزة تجعلها مؤهلة لتحقيق طفرة قوية في القطاع الصناعي.

وأضاف أن التنمية الصناعية تعد ضرورة حيوية من أجل دفع معدلات التنمية في دول العالم، مشيداً في هذا الصدد بما قامت به مصر من اصلاحات اقتصادية وتسهيلات في مجال الاستثمار، وكذا الاستثمارات الحكومية الكبيرة في مجال البنية التحتية، مؤكداً أن كل ذلك سوف يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بمدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، معرباً عن تقديره للتعاون الحالي مع اليونيدو والذي يسهم في مكافحة الفقر وبناء القدرات وخلق فرص العمل.

وأشاد مدبولي بقرار منظمة اليونيدو بإدراج ﻣﺻر ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ شراكة الدول الأعضاء بالمنظمة، مشيراً في هذا الصدد إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية قوية ومتطورة ، بالإضافة إلى وجود قطاعات صناعية واعدة، يمكن أن تكون جزءًا من برنامج الشراكة مع اليونيدو.

وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر للاستفادة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو خاصة ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ توظيف اﻟﺸﺒﺎب، واﻟتدريب اﻟﻤﻬﻨﻲ، واستخدام الطاقة المتجددة ﻓﻲ اﻟﻤﺸروعات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، مشددا على أهمية التعاون مع اليونيدو في مجال دعم وﺗﻨﻤﻴﺔ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في تحقيق معدلات نمو مضطردة ونتائج سريعة.

من ناحيته ، أعرب "لي يونج" عن سعادته بالزيارة التي سيقوم بها اليوم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعدما سمعه من إشادات لمؤسسات دولية بهذا المشروع العملاق، مؤكداً أن وجود منطقة صناعية ولوجستية بهذا الحجم على أرض مصر سوف يسهم في دفع معدلات التنمية وتحقيق عناصر استراتيجية التنمية 2030.